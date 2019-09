Novafeltria Calcio: ricavato del memorial Sebastiani per pagare quota tesseramento ai ragazzini bisognosi

Sport

Novafeltria

| 07:56 - 06 Settembre 2019

Foto di gruppo al termine del memorial Sebastiani.

Pienone allo stadio comunale di Novafeltria, mercoledì 4 settembre, per la settima edizione del memorial Filippo Sebastiani, serata in ricordo dello sfortunato giocatore gialloblu scomparso tragicamente in un incidente stradale. "Un ragazzo dal cuore d'oro, che amava il calcio e che credeva nei veri e fondamentali valori dello sport", lo ha ricordato la società. Sul campo si sono sfidati il Novafeltria (con diverse assenze e tanti ragazzi della Juniores), il Real Montefeltro, neonata formazione di terza categoria dell'Alta Valmarecchia, nonché la rappresentativa "Amici di Filippo". Tutte e tre le gare di 45 minuti si sono concluse in parità 0-0 e ai rigori 3-2. Il Novafeltria ha superato il Real Montefeltro (da segnalare due rigori parati dal classe 2002 Cappella) e gli Amici di Filippo; quest'ultima selezione ha vinto il confronto con il Real Montefeltro. Il ricavato della serata sarà devoluto al settore giovanile del Novafeltria Calcio: sarà impiegato per pagare la quota del tesseramento ai ragazzi le cui famiglie sono in difficoltà. "Li aiuteremo a integrarsi nel nostro tessuto sociale", spiega la società.