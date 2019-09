San Clemente, scontro tra due auto: 52enne in codice rosso

Cronaca

Incidente nel territorio di San Clemente nel primo pomeriggio di giovedì. Nel sinistro stradale, che ha visto coinvolte due auto, un 52enne è rimasto ferito. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 13.30, in località Castelleale. In seguito all’impatto tra i due veicoli una delle due persone al volante è rimasta ferita. Prontamente, allertati dalla Centrale Operativa del 118, sono giunti sul posto gli operatori sanitari di Romagna Soccorso che si sono occupati delle prime cure del caso. Questi ultimi, inoltre, hanno trasportato il ferito, presso l’ospedale "Infermi" di Rimini con un codice rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e per accertare la dinamica.