Tre giorni dedicati alla canapa e ai suoi mille usi legali e tradizionali: a Montescudo arriva CanapArti

Montescudo-Montecolombo

| 18:10 - 05 Settembre 2019

Il gelato alla canapa è solo uno dei tanti usi che si possono fare della pianta.

Tre giorni di esposizioni, workshop, laboratori, esibizioni artistiche, show cooking e intrattenimento in uno dei borghi più suggestivi della provincia di Rimini, per parlare di arti, doti e declinazioni di una delle piante più discusse dell’ultimo secolo, la canapa.

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre Montescudo-Montecolombo andrà in scena “CanapArti”, il primo festival dedicato alla coltura e alla cultura della cannabis.



Canapahouse Riccione e Lemmo'S Agreement S.R.L., con il patrocinio del comune di Montescudo-Monte Colombo, organizzano una manifestazione ricca di contenuti e appuntamenti, un viaggio ricco di sorprese attraverso il mondo di una delle specie vegetali più versatili in natura.



L’ampio spettro d’uso di questa pianta e dei suoi derivati porta a considerare le sue applicazioni nei più svariati ambiti, dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industriale al tessile, dal benessere personale fisico e psicofisico alla veterinaria, dall’ecologia allo sviluppo sostenibile.



Oltre ai tanti produttori che daranno vita ad una grande mostra mercato, il festival si propone come piattaforma culturale sul tema canapa, con convegni pubblici di alto livello, a cui parteciperanno enti agricoli, nutrizionisti, dottori, farmacisti e legali.



CanapArti sarà una grande festa dedicata la mondo della canapa e della musica, tutti i giorni infatti, dalle 19 fino a tardi, nell’area eventi si alterneranno concerti live e dj set, il tutto accompagnato dal buon cibo della tradizione romagnola ma non solo.



Il programma completo nell'evento Facebook.