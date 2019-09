Torna per la sesta edizione la "Rigasa" d'altura, sfida al Quarnaro dal porto di Rimini

Eventi

Rimini

| 18:01 - 05 Settembre 2019

La regata riminese.

Il Circolo Velico Riminese e i suoi equipaggi sono pronti all’appuntamento annuale con la Rigasa, la regata d’altura che sfida il Quarnaro con un percorso di 170 miglia no stop, in partenza per la sesta edizione venerdì 6 settembre alle 17 dal porto di Rimini, per girare i way point della Gagliola prima e del Sansego poi, con rientro a Rimini per il taglio del traguardo.



Sarà il golfo dove si trova la Gagliola e dove nasce la Bora, il vento freddo da nord est che scende dai Balcani, il vero sfidante della regata. Un parterre interessante ha risposto alla nuova edizione della regata d’altura, che ha anche tanto sapore di oceano. Per la flotta di casa saranno presenti le barche del Circolo Velico Riminese con a bordo il gruppo di partecipanti ai corsi d’altura accompagnati dagli istruttori federali: Giuseppe Tosoni sul First Challenge Antares, che dovrà dare battaglia alla sorella Soffio Kokopelli (Figaro), capitanata da Giorgio Tognolo. Per la Gradisca, Beneteau 40.7 e sempre parte del parco barche del Circolo Velico Riminese, lo skipper Mario Fornaciari guiderà un equipaggio di soci e allievi.



Sul sito e sui social del Circolo Velico Riminese si potranno eguire le fasi di preparazione, incontrare gli equipaggi con interviste ed immagini, seguire l’arrivo e il taglio del traguardo dei partecipanti e la premiazione.



La Rigasa non è solo sport e divertimento e per questa edizione vuole portare in mare un importante messaggio, quello di "Oltre la Ricerca", associazione che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tumore al pancreas. Oltre la Ricerca lavora a stretto contatto con i medici di famiglia, le persone affette da tumore al pancreas e i loro famigliari al fine di affrontare nel migliore di modi il difficile percorso di diagnosi e cura.