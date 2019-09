Nicola Bartolini ha chiuso in bellezza l'ultima tappa del Campionato Italiano Kz2

Sport

Novafeltria

| 16:51 - 05 Settembre 2019

Tanta soddisfazione per Nicola Bartolini e per tutto il suo team. Il giovane e veloce pilota romagnolo questo weekend, sul Circuito di Val Vibrata ha partecipato all'ultima prova del Campionato 2019.



" E' stato un weekend carico di emozioni" a prendere parola è il giovane talento che continua "In questa ultima tappa di Campionato abbiamo dato il nostro meglio. Grazie ai test di qualche settimana fà, siamo riusciti a trovare l'assetto giusto e a fare tempi simili ai primi. Durante le prove libere di questo fine settimana ho sistemato nuovamente dei dettagli e nelle prove sentivo di avere un bel passo. In gara 1 sono partito sedicesimo ed ho concluso decimo, ed anche gara due,nonostante la gomma usata, è andata bene. Oltre alla posizione in gara, ciò che mi ha regalato più soddisfazioni è che ho sempre avuto tempi simili a chi stava avanti. Questo significa che il mio lavoro e quello del team sta seguendo la strada giusta. Sono felice di aver avuto la possibilità di partecipare al Campionato Italiano KZ2. Scendere in pista è la mia vita, per questo sono sempre motivato e pronto a dare il meglio di me. E' stato un Campionato bello e ricco di spunti che mi ha permesso di fare esperienza e di gareggiare fianco a fianco di piloti molto forti. Non sempre è andata come avrei sperato ma le gare sono anche questo. Non so ancora come terminerò questo 2019, ma sono pronto per affrontare al meglio tutte le sfide future che mi si presenteranno'.

Sara Ferranti