Un pranzo contro la violenza sulle donne: invito a tavola a Cattolica

| 16:40 - 05 Settembre 2019

la piazza Mercato di Cattolica (foto da internet).

Domenica 15 settembre alle 12 in piazza del Mercato a Cattolica si terrà un pranzo di raccolta fondi a favore del centro antiviolenza “CHIAMA chiAMA” del distretto di Riccione, servizio di aiuto e sostegno per le donne del territorio gestito dall’associazione MondoDonna. L'evento permetterà di pranzare insieme e offrire sostegno ai progetti rivolti alle donne del territorio realizzati dal Cav distrettuale. Ad attendere i convitati un menù di fine estate che ci ricorda profumi di mare e vacanze e che riempie lo spazio di azioni buone. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 Mare Chiaro e Rimini per tutti, con il patrocinio del comune di Cattolica e il sostegno del distretto di Riccione.