Meteo Rimini: venerdì allerta per temporali, sabato nubi sparse. Domenica altri rovesci

Attualità

Rimini

| 16:34 - 05 Settembre 2019

Nubi in formazione su Bellaria Igea Marina (Foto staff Centro Meteo Emilia Romagna).

Nuova allerta della protezione civile per temporali per venerdì 6 settembre. Lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna prevede possibili locali piovaschi in mattinata, con un aumento dell'instablità nel pomeriggio. Sabato tempo in miglioramento, con ampie schiarite, mentre domenica saranno possibili, nel pomeriggio, altri rovesci.



VENERDI' 6 SETTEMBRE

Avvisi: Allerta della Protezione Civile per temporali e vento.

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare, con addensamenti anche compatti dal pomeriggio.

Precipitazioni: non esclusi locali piovaschi o brevi rovesci in mattinata. Aumento dell’instabilità dal pomeriggio con possibile spiccata instabilità, che andrà a concretizzarsi con lo sviluppo di rovesci e temporali in moto dall’Appennino verso pianura e costa, nonché in formazione tra area collinare e settore costiero. Attenuazione in serata, con residue piogge più probabili in prossimità della costa.

Temperature: in diminuzione nei valori massimi: minime sui +18/20°C e massime sui +22/24°C.

Venti: in rinforzo da Est sul settore costiero, localmente forti in prossimità dei temporali.

Mare: da poco mosso fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: alta.



SABATO 7 SETTEMBRE

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Residui addensamenti mattutini lasceranno spazio a schiarite più ampie nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: residui piovaschi tra notte e primo mattino, assenti nel resto della giornata.

Temperature: pressoché stazionarie, valori minimi sui +17/19°C e valori massimi sui +20/23°C.

Venti: deboli da Nord/Nord-Est con locali rinforzi.

Mare: da mosso a poco mosso. Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: alta.



DOMENICA 8 SETTEMBRE

Avvisi: repentino peggioramento nella seconda parte di giornata. Rischio per piogge intense.

Stato del cielo: Parzialmente nuvoloso al mattino, fino a molto nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti in mattinata, locali rovesci e temporali saranno possibili nelle ore pomeridiane.

Temperature: pressoché stazionarie, valori minimi sui +17/19°C e valori massimi sui +20/23°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi in prossimità dei temporali.

Mare: da poco mosso a mosso. Radiazione UV: 5 (moderata).

Attendibilità: bassa.



LINEA DI TENDENZA: inizio di settimana maggiormente stabile nella giornata di Lunedì 9 e per buona parte di Martedì 10, mentre verso la notte/mattina di Mercoledì 11, potremmo essere raggiunti da una nuova perturbazione. Rimane comunque presto per definirne i dettagli.Temperature in flessione Lunedì, poi generalmente stazionarie.



