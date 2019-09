Il mese dello Shiatsu passa anche per Rimini: tante le iniziative in programma a Coriano

Eventi

Coriano

| 16:19 - 05 Settembre 2019

Un trattamento shiatsu (immagine da internet).

L’Accademia Italiana shiatsu do, la più importante e diffusa scuola di Shiatsu italiana, presenta il mese dello shiatsu do. Dal 15 settembre al 15 ottobre in 18 città e centri specializzati di tutta la penisola sarà possibile provare gratuitamente i benefici dello shiatsu e seguire una serie di eventi dedicati alla disciplina: sarà possibile ricevere trattamenti dalle mani esperte di operatori e insegnanti, imparare le tecniche base in workshop dedicati, partecipare a lezioni aperte e alle serate di pratica per allievi dei percorsi professionali.



In provincia di Rimini gli appuntamenti saranno a Coriano, al centro Benessere shiatsu Le Salite, dove i giovedì 19 settembre e 3 e 10 ottobre dalle 20 alle 22.30 ci aranno trattamenti, i lunedì 23 settembre dalle 20.30 alle 22.30 e sabato 5 e 12 ottobre dalle 15 alle 18 workshop di approfondimento, infine lunedì 7 e 14 ottobre in orario serale due conferenze sul tema.