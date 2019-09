Calcio RSM, l'esperto attaccante Alessandro Chiurato passa al Tre Penne

Sport

| 15:13 - 05 Settembre 2019

L'attaccante Alessandro Chiurato passa al Tre Penne.



Il calciomercato estivo del Tre Penne si è chiuso con il botto, Alessandro Chiurato è un nuovo giocatore biancazzurro.



Proprio nell’ultimo giorno utile di mercato, il ds del Tre Penne Maurizio Di Giuli ha completato il trasferimento dell’attaccante classe ’83 Alessandro Chiurato che l’anno scorso ha segnato 12 gol con la maglia de La Fiorita.

“Io e il direttore sportivo ci conosciamo e siamo in contatto da diverso tempo, grazie alla passione del padel che condividiamo.– debutta così Chiurato - La trattativa è decollata quando mi ha parlato dell’opportunità di venire a giocare per questa squadra e ci siamo accordati in poco tempo.”



Manca sempre meno alla prima uscita stagionale, la Supercoppa contro il Tre Fiori: “Dall’ultima partita disputata lo scorso anno (la finale di Campionato proprio contro i biancazzurri, ndr) non ho avuto tante occasioni per allenarmi, ma darò il massimo per essere per pronto. Al mio debutto con la maglia della Fiorita vinsi la Supercoppa, spero di regalare questa gioia anche al Tre Penne.”



Infine l’attaccante ha un messaggio per i tifosi: “Ai tifosi che ci supportano posso solo dire che, dopo avendo assistito e preso parte a qualche allenamento, l’impegno non mancherà sicuramente. Durante la settimana lavoriamo tanto e sono sicuro che sarà lo stesso la domenica in campo. Vogliamo fare bene”.