Oltremare di Riccione, torte colorate e pesce per i compleanni dei delfini Ulisse e Cleo

Eventi

Riccione

| 14:41 - 05 Settembre 2019

Il delfino Ulisse.

Torte colorate e piene di sardine e aringhe. Sono quelle consegnate ai ‘findanzatini’ della Laguna di Oltremare di Riccione, i delfini Ulisse e Cleo.

Il delfino curioso più famoso d’Italia, Ulisse, è stato festeggiato martedì 3 settembre con una grande festa in Laguna in compagnia del team addestratori e del pubblico. Prima a comparire tra le rocce, la mattina, è arrivato Ulisse in versione mascotte, che ha invitato tutti i bimbi a partecipare al programma didattico del pomeriggio ‘Conosci i delfini’. Qui, il vero tursiope, nato il 3/09/1997 è stato coccolato dalle addestratrici con una bella torta azzurra con sopra ben 22 pesciolini, come i suoi anni. Ulisse oggi pesa 180 kg. E’ uno dei maschi più affettuosi del parco Oltremare e adora le aringhe. Consuma circa 5 kg di pesce al giorno.

Questa mattina gli auguri sono raddoppiati con il compleanno di Cleo, che ha compiuto 25 anni (è nata all’Acquario di Genova il 5 settembre del 1994). Per lei una torta tutta rosa, con tante scritte e naturalmente pesce a volontà. Cleo è una delle delfine più timide della famiglia di tursiopi del Family Experience Park ma oggi è stata la vera protagonista della Laguna. Anche lei pesa intorno ai 178 chilogrammi.

Ora i festeggiamenti continuano. L’appuntamento per tutti i bambini è per questo sabato 7 settembre alle 13:50 all’ingresso della Laguna dove durante l’appuntamento quotidiano ‘Incontra Ulisse’ si potrà consegnare alla mascotte Ulisse una lettera, un bigliettino di auguri o un piccolo pensierino indirizzato ai due delfini.

Chi vuole invece conoscere più da vicino gli animali può partecipare ai programmi interattivi “Addestratore per un giorno” e “Incontra il delfino” articolati in parti teoriche con biologi e in sessioni pratiche curate dagli addestratori professionisti di Oltremare, nella quale si ha l’opportunità di scoprire tante curiosità e approfondimenti sui delfini. I programmi sono a pagamento su prenotazione. Infoline 05414271.

Il parco Oltremare rimane aperto tutti i giorni (dalle 10 alle 18) fino al 15 settembre, poi tutti i sabati e le domeniche di settembre. Cancelli aperti anche nelle domeniche di ottobre, dal 31 ottobre al 3 novembre, l’8 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020, sempre dalle 10 alle 18.