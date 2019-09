Quarta giornata del dono a San Giovanni in Marignano per celebrare la solidarietà

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 13:40 - 05 Settembre 2019

Il comune di San Giovanni in Marignano aderisce per il quarto anno alla giornata del Dono #DonoDay2019, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Scuole, comuni, associazioni, imprese e cittadini possono partecipare per costruire la mappa dell’Italia che dona.



Sabato 28 settembre è in programma una giornata per conoscere le realtà associative e di volontariato marignanese che saranno riunite e presenteranno alla comunità le loro azioni, proposte e progetti. Assieme a Legambiente ci sarà poi l’appuntamento nazionale con tappa locale “Puliamo Il Mondo”, una mattina per dedicarci alla pulizia dei parchi marignanesi. L'iniziativa viene realizzata grazie alla preziosa collaborazione dell'istituto comprensivo e delle associazioni. Nel pomeriggio, allo stadio comunale si svolgerà infine la partita di solidarietà comune-associazioni.