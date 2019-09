Torna Tedx Rimini, ospite la star del web Camihawke Camilla Boniardi

Eventi

Rimini

| 12:16 - 05 Settembre 2019

Camihawke, al secolo Camilla Boniardi.

Un altro relatore della seconda edizione del Tedx Rimini è pronto per essere annunciato. In programma sabato 16 novembre al teatro degli Atti di Rimini. Web Content Creator, fenomeno del web e personaggio a tutto tondo, Camihawke ci racconterà che cosa vuol dire “vero” su Instagram e grazie alla propria esperienza di prosumer d’eccezione, analizzerà il modo di raccontare e di raccontarci sui social. Nuovi punti di vista e nuovi spunti di riflessione faranno del suo intervento uno speech unico e creativo.



BIOGRAFIA. Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, sempre di più un fenomeno sul web: bella, certo, ma soprattutto divertente e simpaticissima… insomma l’amica che tutte vorremmo. Il suo personaggio sul web è scanzonato e ha un umorismo travolgente, alterna improbabili esperimenti da telegiornalista a personalissime letture della vita quotidiana, recensioni dissacranti a oroscopi per tutte le occasioni. Camilla è capace di raccontare la sua realtà e quella dei social in maniera ironica, pungente e sarcastica. Da luglio 2017 a luglio 2018 conduce insieme ad AliceLikeAudrey il programma radiofonico “Girl Solving” su Radio2. È tra le protagoniste di “Pink Different”, il programma tutto al femminile andato in onda su FoxLife a fine 2017. A partire dal 16 settembre 2019, Camihawke affiancherà Carlo Cracco nel nuovo programma di cooking di Rai 2 “Nella mia cucina”, in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35.