Settembre porta mistero e meraviglie a Montefiore Conca con la 'Notte di misteri'

Montefiore Conca

| 12:08 - 05 Settembre 2019

La rocca di Montefiore Conca.

Venerdì 6 e sabato 7, dalle 18 a tarda sera, il borgo, l’arena e la rocca si animeranno con la quinta edizione di ARCKANA “Notte dei Misteri”.

Un evento ricco di spunti culturali e spazi esperienziali, con esperti di Discipline Naturali e Pseudoscienze, Spiritual Trainer, Sensitivi, Sciamani, che introdurranno i visitatori nelle loro diverse discipline volte alla ricerca dell’equilibrio e del benessere di mente, corpo e spirito.

Non mancheranno in ARKANA i Riti Collettivi dove il fuoco sarà l’elemento naturale dominante, mentre l’accompagnamento musicale sarà prodotto da voci melodiose e il suono di particolari strumenti a percussione (Tamburi, Gong, Dischi Armonici, Campane Tibetane e Zeffiri) che, con le loro vibrazioni , contribuiranno in modo originale a creare un’eccezionale atmosfera.

Immancabili le curiosità del mercatino artigianale di oggetti a tema e spazi gli gastronomici dall’aperitivo alla cena dai sapori antichi.

Infine sarà possibile visitare accompagnati da guide esperte la splendida Rocca di Montefiore Conca alla scoperta della sua storia e dei suoi misteri. In ARKANA la partecipazione sarà attiva e per questo si consigliano abiti e scarpe comode.

Si ricorda che gli operatori non sono attori o figuranti ma soggetti che, dopo lunghi studi e percorsi personali, desiderano condividere con i presenti i frutti delle loro esperienze. Ingresso a pagamento, bimbi sotto i 10 anni gratis (Contributo ulteriore per la visita alla Rocca guidata e per i Gruppi esperienziali €5.00 cad.) Programma completo su www.nottedeimisteri.it/#programma

Per ogni informazione: Notte dei Misteri Tel. 375 60 79 279 www.nottedeimisteri.it

Domenica 8 settembre alle ore 14.30, nella cornice della Rocca Malatestiana si aprirà il pomeriggio dedicato alle famiglie e soprattutto a tutti i bambini. Il castello si trasformerà in un luogo nel quale la magia prenderà forma e l’allegria sarà tangibile.

La Trampoliera Debora aprirà il pomeriggio con spettacoli e attività, e i laboratori per i più piccoli per imparare a creare da soli bolle di sapone giganti.

Dalle 15 alle 17.30 “Li Giullari senza corte” diffonderanno il sorriso con i loro spettacoli itineranti e divertenti, ricchi di magia, giocoleria e tanto altro.

dalle 16 alle 18.30 Jgor il Funanbolo, lascerà tutti a bocca aperta con esibizioni di giocoleria, equilibrismo, torce infuocate e monociclo su corda molle.

La Truccabimbi Lorenza invece creerà ogni tipo di disegno e tatuaggio con colori anallergici e forme fantasiose con le sue sculture di palloncini.

Una festa da non perdere in una cornice unica. Ingresso adulti euro 5, Bimbi fino a 6 anni gratis

Da 6 a 12 anni euro 3. Tutti gli eventi saranno anche l’occasione per visitare la Rocca Malatestiana.