Sabato 7 settembre torna il Gran Galà di Pattinaggio artistico

Sport

Misano Adriatico

| 12:00 - 05 Settembre 2019

Il Gran Galà Aics di Pattinaggio artistico.

Lo spettacolo dei grandi campioni torna a Misano Adriatico: sabato prossimo, 7 settembre è in programma infatti il Gran Galà Aics di Pattinaggio artistico, tradizionale appuntamento di fine estate nella Riviera romagnola. Anche quest’anno, infatti, l’Associazione Italiana Cultura Sport porterà al Centro Sportivo “Rossini” una ventina di atleti di varie categorie, medagliati a livello italiano ed internazionale, che si esibiranno nel corso della serata. Tra loro, alcuni freschi campioni europei come Gioia Fiori, oro nella categoria Cadetti (specialità singolo artistico) e le coppie formate da Alessandro Arici e Alice Bonera (coppia danza cat. Cadetti) e da Jacopo Campoli e Margherita Zanni (coppia artistico). A loro si aggiunge Letizia Ghiroldi, campionessa italiana Senior e vicecampionessa mondiale nel 2019 (singolo artistico); stessa specialità di Alberto Maffei, argento italiano e quarto ai recenti Campionati mondiali di Barcellona nella categoria Senior, e di Marco Fabio Topazio, secondo a sua volta ai Campionati italiani e quinto ai Mondiali tra gli Juniores.



L’appuntamento, con inizio alle ore 21, è a ingresso libero per il pubblico. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Nazionale Aics, Bruno Molea, e autorità locali tra cui il sindaco di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni.



L’evento si inserisce all’interno della 43esima edizione della Rassegna nazionale Aics di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”, che fino a lunedì 9 settembre porterà a Misano Adriatico circa 2mila atleti appartenenti a 150 società affiliate Aics, e provenienti da 15 differenti Regioni italiane, insieme a tecnici, accompagnatori, arbitri ed ufficiali di gara. Nei 14 giorni di gare sono in programma oltre 140 competizioni, per assegnare i titoli iridati di specialità Aics nelle varie categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores.



Contemporaneamente, in altre città emiliano-romagnole si stanno svolgendo in questi giorni centinaia di gare di Atletica leggera, Basket, Beach Tennis, Bocce, Pallavolo e Tennis: è questo il cuore di Verde Azzurro, manifestazione nazionale Aics che prevede anche conferenze, incontri formativi, momenti di socializzazione e iniziative di sensibilizzazione ambientale.