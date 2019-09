Maciano di Pennabilli: frana sulla Sp 27, lunedì iniziano i lavori di ricostruzione

Attualità

| 10:29 - 05 Settembre 2019

Lunedì prossimo iniziano i lavori di sistemazione del movimento franoso presente sulla SP 27 “Pennabillese”. Al km 3+250 della SP 27 in località Maciano nel Comune di Pennabilli è infatti presente da tempo un movimento franoso che ha compromesso pesantemente la normale transitabilità della strada.

Il movimento franoso ha provocato crolli e abbassamenti di una buona porzione del corpo stradale, che hanno obbligato all’istituzione del senso unico alternato per un fronte di circa 50 metri e alla limitazione ancor più stringente dell’area percorribile dai mezzi pesanti.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Rimini ha redatto un progetto di sistemazione consistente nella realizzazione di opere di drenaggio del versante di monte e di sostegno del corpo stradale. L’opera di sostegno, lunga 52 metri, è posta a valle della strada ed è composta da un muro in cemento armato alto 2,30 metri e spesso 30 cm, che poggerà su una paratia formata da pali di fondazione con diametro 80 cm e lunghi 10 metri (a maggior garanzia di stabilità verranno realizzati anche tiranti lunghi 20 metri). Completerà l’intervento il ripristino della funzionalità della rete scolante superficiale. L’intervento ha un costo complessivo di 180 mila euro.