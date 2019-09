Aido Rimini e International Burningate Cup insieme a Riccione nel ricordo di Jack Benvenuti

Attualità

Riccione

| 08:52 - 05 Settembre 2019

Jack Benvenuti.

Sabato 7 e domenica 8 settembre, a Riccione, presso il Palazzo del Turismo in Piazzale Ceccarini, è in programma l’edizione 2019 dell’International Burningate Cup, manifestazione di punta per i praticanti e gli appassionati di Calisthenics, un’attività basata sull’attenzione alla perfezione della ginnastica artistica per ottenere un fisico bello (kalos) e forte (sthenos). L’edizione di quest’anno sarà dedicata al giovane sportivo Jack Benvenuti, prematuramente scomparso nel febbraio 2018, a causa di un incidente stradale. Aido Rimini sarà presente, per l’intera durata della manifestazione, con un punto informativo e i volontari della sezione provinciale. Con loro ci sarà anche Fredrik Benvenuti, papà di Jack, che alla scomparsa del figlio ha deciso, assieme alla moglie Silvana Struggia, di donare gli organi del ragazzo. Saranno presenti anche Jennie e Jodie, le sorelline di Jack.

Rispetto, solidarietà e uguaglianza sono i valori portati avanti da Burningate, movimento “creato per raccogliere appassionati del settore e professionisti con lo scopo di dar vita a connessioni e relazioni umane all’insegna di valori etici e morali sani”. Gli stessi valori perseguiti anche da Aido – Associazione Italiana Donatori Organi - impegnata a divulgare, sostenere e diffondere i progetti e la cultura del dono e della solidarietà.