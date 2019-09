Basket B, Albergatore Pro la spunta sul Senigallia nel primo test stagionale

Sport

05 Settembre 2019

Nella prima amichevole stagionale al PalaSgr di Santarcangelo, Albergatore Pro Rimini ha battuto la Pallacanestro Senigallia 77-69 al termine di una partita molto altalenante (parziali 24-8, 11-23, 27-16, 15-22).

Partono subito forte i biancorossi con i fratelli Bedetti a fare il bello e cattivo tempo in contropiede grazie alle loro folate in area, ma prezioso anche l'impatto di Tommaso Rinaldi sotto le plance. Senigallia, molto in difficoltà nei primi 10', ribalta la situazione durante il secondo quarto grazie ad un super Caroli che guida la squadra e crea diversi grattacapi alla difesa riminese.

Nel terzo quarto Albergatore Pro ritrova compattezza in difesa e prende fiducia anche in attacco dove i giovani Ramilli ed Ambrosin si mettono in mostra per qualità tecniche, ma anche atteggiamento aggressivo. L'ultimo quarto si svolge sulla falsariga del secondo con Rimini che sembra accusare un po' di stanchezza e gli ospiti ne approfittano sempre grazie a Caroli, ma negli ultimi minuti RBR conquista dei preziosi liberi che garantiscono ai biancorossi la vittoria.

Pesaresi, che aveva accusato un problema fisico nei giorni scorsi, è stato regolarmente in campo ed ha mostrato una condizione fisica in miglioramento, mentre Rivali è stato utilizzato col contagocce da coach Bernardi per preservarlo in vista del prosieguo della preparazione.

Albergatore Pro tornerà in campo sabato 7 settembre di nuovo al PalaSGR di Santarcangelo contro Tigers Cesena.