Al castello degli Agolanti di Riccione il mercatino dell'handmade e della creatività

Eventi

Riccione

| 17:28 - 04 Settembre 2019

Il mercatino artigianale 'Lo Smanet'.

Dopo il grande successo dello scorso maggio, torna a Riccione l'appuntamento con Lo Smanèt al Castello degli Agolanti : un weekend ricco di creatività per salutare l'estate, sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 11 alle 23.



Nello splendido scenario del Castello degli Agolanti sulle colline riccionesi due giornate in cui si potranno fare acquisti 100 % handmade con un'ampia scelta di artigianato contemporaneo tra le mura del Castello; artigiani creativi e designers da tutta Italia che con le loro idee e i loro interessanti progetti realizzeranno nuove proposte originali e di qualità: abbigliamento, ceramica, illustrazioni, home decor, gioielli piante, fiori e tanto altro.



Lo Smanèt è anche workshops, fotografie di viaggi nel mondo, incontri letterari: ospite Gianluca Gotto autore del Blog Mangia, Vivi,Viaggia presenterà l'ultimo libro "Le coordinate della felicità" e performance itineranti di Nouveau Cirque per grandi e piccini. Mostra fotografica dedicata allo Zambia: Akasuba.



Non mancheranno momenti musicali con concertini dal vivo e Street food. Momenti musicali con: Note di un Autodidatta, concerto di solo piano. Concertini al tramonto con i "Quartetto fantasma" che ci faranno tenere il ritmo a suon di swing & jazz. Tante proposte anche nell'area Street food. Ingresso gratuito.