Cosa fare a Rimini il 6, 7 e 8 settembre: i migliori eventi del weekend

Eventi

Rimini

| 09:13 - 05 Settembre 2019

Piazza Tre Martiri.

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra musica, tradizione, cultura e enogastronomia. Ecco gli appuntamenti da non perdere, selezionati da altarimini.



IN EVIDENZA. Venerdì 6 settembre, con partenza dalla caserma “Giulio Cesare” dell'Esercito Italiano, si effettuerà l’allenamento di corsa "Artiglieri Controaerei e cittadini: alleniamoci insieme". L’evento, promosso dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto in Verona e organizzato dal 2° gruppo del 121° reggimento artiglieria controaerei “Ravenna”, é aperto a tutti, ed è finalizzato a consolidare i rapporti fra la cittadinanza locale ed i militari dell’Esercito Italiano. L’appuntamento è alle ore 08.30 nei pressi dell'ingresso della caserma, in via Flaminia 66, da dove avrà inizio l'allenamento autogestito, lungo un percorso cittadino, attraversando i vari parchi della città, fino al piazzale Boscovich.



MUSICA. Il Coro lirico della Regina di Cattolica presenta una selezione dall'opera “La Traviata” Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cattolica – Assessorato al Turismo presso il Teatro della Regina di Cattolica il prossimo venerdì 6 settembre 2019 alle ore 21.00.



Sabato 7 settembre va in scela la Pedalata Swing a ritmo di musica. L'evento giunto alla quarta edizione, è creato da Rimini Swing Aviators in collaborazione con il Comune di Rimini per godersi una sana e piacevole giornata in bicicletta, il tutto a ritmo di swing. Il ritrovo è sabato 7 settembre alle ore 16 a Piazzale Kennedy, dove si partirà per una breve pedalata che toccherà i luoghi più caratteristici della città di Rimini, il tutto accompagnati da una piacevole sonorità swing a fare da colonna sonora.



Sabato 7 settembre, alle ore 20, viale Principe di Piemonte, 64 a Rimini Miramare va in scena il concerto di Federico Mecozzi. L'evento fa parte del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese ed è a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso. Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista riminese da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi, per l'occasione presenta il suo primo album "Awakening", cioè "risveglio".



TRADIZIONE. A Perticara torna l'atteso appuntamento con la Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Quattro domeniche, dall'8 settembre al 29 settembre, per celebrare l'arrivo dell'autunno, con una manifestazione giunta alla 33esima edizione che nel corso degli anni ha acquisito una crescente popolarità anche fuori Provincia. Anche in caso di maltempo gli amanti della buona tavola non dovranno rinunciare a queste specialità, grazie a una tensostrutttura da oltre 300 posti tutti al coperto. Perticara si prepara così ad accogliere tanti visitatori, con mercatino e animazioni, mentre presso il campo sportivo sarà allestito un parcheggio gratuito.



Torna anche quest'anno, nel porto turistico di Rimini, la Festa della Marineria Storica, in programma sabato 7 settembre. La manifestazione culturale ed enogastronomica rievocativa è rivolta a tutte le fasce di età. Durante la festa sarà presente un punto ristoro ove sarà possibile degustare il pesce azzurro, la tradizionale "Rustida”, accompagnata da piadina preparata sul momento dalle volontarie dell'Associazione Vele al Terzo Rimini, con insalata a km zero e da vini Doc dell'entroterra riminese. Per gli appassionati di musica non mancherà lo spazio dedicato alla'intrattenimento al ritmo di Romagna Mia ... e in particolare a metà serata sarà dedicato un tribute a Carlos Santana. Ingresso libero.



PER LA FAMIGLIA. Torna dal 6 al 15 settembre, presso l'azienda agricola San Valentino a San Martino in Venti, il fantastico Circo Paniko, che presenta per ben 8 serate il Gran Cabaret Paniko. Uno spettacolo di ironia e acrobatica, musica dal vivo e atmosfere dal sapore felliniano in un gioco fuori dal tempo e dallo spazio. L'evento si svolgerà tutti i giorni alle ore 21 tranne lunedì 9 e martedì 10. La domenica extra spettacolo alle ore 18.00. Ingresso: a offerta libera



MOSTRE. Sabato 7 settembre inaugura la mostra dedicata a Nikos Beloyannis, uomo simbolo della resistenza greca. Oltre a raccontare la vicenda umana e politica di Beloyannis, la mostra è anche un viaggio nella storia della Grecia dal 1912 al 1974, anno in cui il Paese si libera della dittatura dei colonnelli e conquista la democrazia. La mostra sarà inaugurata sabato 7 settembre con la presentazione di Dario De Jaco, curatore della mostra. Durante l’evento, la serata di sabato 21 settembre sarà dedicata alla proiezione del film sulla sua vita “L’uomo con il garofano”, regia di Nikos Tzimas, presso la Cineteca comunale alle ore 21.



Da domenica 8 settembre la mostra "Motor Soul" che racconta la storia del motociclismo agonistico. Per il sesto anno Rimini valorizza le grandi eccellenze della motor valley per proiettarle nella più importante vetrina mondiale della MotoGp per una settimana di eventi e iniziative legate al mondo dei motori. La mostra Motor soul Wall of fame Le Radici della Riders' land, che dall'8 al 15 settembre è visitabile nella suggestiva cornice del rinascimentale Castel Sismondo. Venerdì 13 settembre i campioni (Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini, Ferrari ecc.) saranno disponibili per interviste nel salotto della rocca malatestiana. Ingresso libero. Orario: 10.30 - 12.30, dal pomeriggio 17.30 - 23.00.