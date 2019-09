Da domenica a Castel Sismondo la mostra "Motor Soul" che racconta la storia del motociclismo agonistico

Eventi

Rimini

| 16:40 - 04 Settembre 2019

La mostra Motor soul Wall of fame Le Radici della Riders' land.

Per il sesto anno Rimini valorizza le grandi eccellenze della motor valley per proiettarle nella più importante vetrina mondiale della MotoGp per una settimana di eventi e iniziative legate al mondo dei motori. La mostra Motor soul Wall of fame Le Radici della Riders' land, che dall'8 al 15 settembre è visitabile nella suggestiva cornice del rinascimentale Castel Sismondo, racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto club Renzo Pasolini: in un percorso che ricorda un circuito si va dall'esposizione di una ventina di moto iridate ai memorabilia di sette campioni mondiali come Marco Simoncelli, Manuel Poggiali e Pier Paolo Bianchi. Venerdì 13 settembre i campioni (Bianchi, Poggiali, Vitali, Matteoni, Pasini, Ferrari ecc.) saranno disponibili per interviste nel salotto della rocca malatestiana, l'arena Francesca da Rimini, dove potranno raccontarci la loro esperienza, e guidarci a conoscere e a gustare ancora di più questo sport.