Rimini, pusher tenta di investire e spintona gli agenti. Bloccato 28enne

Cronaca

Rimini

| 16:30 - 04 Settembre 2019

Controlli della Polizia al Parco Marecchia, foto di repertorio.

Nel pomeriggio di martedì 3 settembre, intorno alle 16.40, la Polizia di Rimini ha notato un 28enne nigeriano in sella a una bicicletta. Il giovane, uscito dal parco Marecchia, era diretto in via Circonvallazione Occidentale. Gli agenti hanno notato il suo atteggiamento guardingo e hanno nutrito dei sospetti. Quando si sono fatti avanti, qualificandosi, il 28enne ha cercato di investirli e di spintonarli, senza riuscirci, venendo bloccato. Sulla schiena portava uno zainetto con diversi involucri di marijuana, per un totale di 213 grammi, nonché somma di 450 euro, ritenuta provento della sua illecità attività di pusher. In Questura sono stati svolti tutti gli accertamenti di rito: il giovane è risultato irregolare sul territorio italiano, con numerosi alias e svariati precedenti, in particolare per spaccio, ma soprattutto ricercato per ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Lo scorso 13 agosto, fermato per un controllo dalla Polizia, era fuggito abbandonando merce ritenuta oggetto di furto. Il giovane è stato così arrestato.