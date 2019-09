Cronaca

Rimini

16:22 - 04 Settembre 2019

Martedì 3 settembre, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio riminese, la Polizia ha fermato un 65enne di origine marchigiana, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione. Dovrà scontare un residuo di pena di un anno di reclusione. L'uomo è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, per fatti risalenti al 2013. Si trova ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.