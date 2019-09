Il Comune di Gemmano organizza il doposcuola gratuito

Attualità

Rimini

| 14:46 - 04 Settembre 2019

Aula di scuola (foto di repertorio).

Il Comune di Gemmano organizza un servizio gratuito di doposcuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.



“Con questo progetto – afferma il Sindaco Riziero Santi - mettiamo a segno un altro importante obiettivo in favore dei ragazzi e delle famiglie di Gemmano. Un supporto didattico e formativo, uno stimolo alla crescita di una cultura della solidarietà e della responsabilità. Ciò è stato possibili grazie alla disponibilità del professor Nicola Salvi che si è messo a disposizione con grande generosità e con un programma di alta qualità didattica e formativa. L’amministrazione è ben lieta di mette a disposizione gratuitamente i locali e gli strumenti necessari al buon svolgimento del progetto che rientro nel progetto più generale di “Condominio solidale” portato avanti con la collaborazione di Auser – Associazione no profit del territorio.”



“Il progetto proposto – conferma il professor Nicola Salvi - si attua nel profondo rispetto del ragazzo, delle sue specificità, dei dinamismi personali. Il doposcuola deve essere inteso come un ambiente familiare e stimolante che offra una serie di strumenti ed opportunità affinché i ragazzi possano svolgere attività di studio individuali o in piccoli gruppi, per l’esecuzione dei compiti o per rinforzo e approfondimento degli argomenti spiegati a scuola, con l’aiuto di un educatore. E’ impostato sulla progettazione e strutturazione di attività educativo didattiche che consentano all’alunno di acquisire abilità personali legate alla socializzazione atte a migliorare il rapporto con se stesso, con gli altri e con l’ambiente in cui vive. L’obiettivo principale è quello di sostenere i ragazzi nelle loro difficoltà scolastiche affinché lavorino sugli stili di apprendimento e su quelli cognitivi, imparando tecniche e strategie per superare o contenere le proprie problematiche. Si lavorerà dunque anche sulle loro motivazioni, sull’autostima e sulla fiducia per portarli al raggiungimento di un’autonomia scolastica”.





Calendario, frequenza e orario

Dalla prima settimana di ottobre al termine dell’anno scolastico, il lunedì e il mercoledì dalle 15.00; alle 17.00 esclusi i festivi e le vacanze scolastiche stabilite dal Consiglio d’Istituto.el caso le iscrizioni siano superioni a 6 ragazzi si procederà alla formazione di due gruppi e la scansione oraria verrà modificata nel seguente modo:1° gruppo dalle 15.00 alle 16.302° gruppo dalle 16.35 alle 18.05Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca Centro Lettura “Ledino Casadei” – Palazzo Pillitteri piazza Roma Gemmano.