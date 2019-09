Tennis, Alessandro Pecci è il n.1 del seeding nell’Open al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 14:12 - 04 Settembre 2019

Alessandro Pecci.



Alessandro Pecci (2.4) è il n.1 del seeding nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Climaservice” (1.000 euro di mntepremi) che vede al via, come dato finale dopo che martedì sera si sono concluse le iscrizioni dei 2° categoria, 48 giocatori. Il seeding vede così piazzati gli altri 2.4: n.2 Lorenzo Cremonini, n.3 Alberto Morolli, n.4 Marco Giangrandi, n.5 Giovanni Femia, n.6 Alessio De Bernardis. Intanto prosegue il tabellone di 3° categoria.

3° turno tabellone di 3°: Raymi Paci (3.3)-Stefano Briolini (3.2) 6-3, 3-6, 6-4, Pietro Montemaggi (3.3)-Lorenzo Civettini (3.5) 6-4, 6-1, Tommaso Bonarota (3.2)-Pietro Vagnini (3.3) 7-6, 3-6, 6-0, Marco Manzaroli (3.4)-Gianluca Vannucci (3.3) 6-0, 6-2, Davide Colonna (3.4)-Jacopo Antonelli (3.2) 6-4, 6-3.



IGEA MARINA. In finale i big questa sera (dalle 20) nel torneo nazionale di 3° maschile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina.

Nel Trofeo del Gelso sono approdati infatti al match-clou Alessandro Falcucci, allievo della San Marino Tennis Academy, ed Alessandro Terranova (Ct Cesena). Stop in semifinale per il giovane Luca Russo, che si allena proprio sui campi del Ct Venustas con il maestro Massimo Ronchi, ed Alessandro Terranova che ha battuto facilmente Isaac Casalboni.

Semifinali: Alessandro Falcucci (3.1, n.1)-Luca Russo (3.2, n.4) 6-3, 6-4, Alessandro Terranova (3.1, n.2)-Isaac Casalboni (3.4) 6-1, 6-1.