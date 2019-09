Il comitato turistico di Viserba dona una scultura alla città: sarà apposta alla rotonda

Attualità

Rimini

| 13:19 - 04 Settembre 2019

Il rendering della scultura nella rotonda.

Un Tritone adagiato su una conchiglia da sempre simbolo di Viserba accoglierà tra breve riminesi e turisti all'ingresso della località.

La Giunta comunale ha infatti deciso nell'ultima seduta di accettare così come prevede il regolamento la donazione del Comitato Turistico di Viserba di una struttura di arredo da porre all'ingresso stradale percorrendo la via Beltramini da monte verso mare. Un'opera che ha lo scopo di rafforzare l'identità del luogo identificando la località con il simbolo che caratterizza la fontana della conchiglia realizzata dallo scultore Filogenio Fabbri che identifica Viserba e il suo legame con il mare e il mondo delle acque.

Il Comitato Turistico di Viserba di Rimini, già attivo sul territorio, mantiene da sempre la conchiglia e il tritoncino come proprio simbolo in tutte le manifestazioni e oggi, grazie alla fattiva collaborazione di alcuni operatori economici del territorio come Navacchi e Fiera di Rimini, è in grado di offrire al territorio un opera di arredo rappresentativa la cui collocazione, incorporata all'interno degli arredi della rotatoria, consentirà di caratterizzare i luoghi identitari della città configurando una riconoscibilità e un legame con il territorio.