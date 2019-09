Coriano, la fiamma dedicata a Marco Simoncelli saluta gli ospiti del motomondiale

Attualità

| 13:07 - 04 Settembre 2019

L'accensione della fiamma dedicata a Marco Simoncelli.

Il comune di Coriano, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di motogp, organizza nuovamente l'accensione della fiamma nel monumento "Every Sunday" dedicato al compianto Marco Simoncelli. La fiamma si accende normalmente ogni domenica per 58 secondi, al tramonto del sole in orario solare e un'ora dopo in orario legale. Nel weekend della Motogp il rito si svolgerà sabato 14 settembre alle 19, domenica 15 alle 19 e alle 20.15. Per l'occasione il Museo Simoncelli sarà aperto con orario continuato da venerdì 13 settembre a sabato 14 settembre dalle 9.30 alle 19.30 e anche lunedì 16 settembre. Domenica 15 settembre sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

L'amministrazione comunale di Coriano e la Proloco invitano tutti i tifosi a Coriano, dove sabato e domenica sarà ad attenderli anche lo stand con piadine, birra e vino, gestito dai volontari della proloco.