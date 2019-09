Sorpreso a spacciare al parco Murri di Rimini, arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 04 Settembre 2019

Martedì 3 settembre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Rimini hanno arrestato un 37enne senegalese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio predisposto per il controllo dei parchi pubblici e delle colonie in stato di abbandono, una pattuglia lo ha sorpreso nel parco Murri mentre portava a termine una cessione di droga. I Carabinieri hanno sequestrato sia lo stupefacente che il contante frutto dell'attività di spaccio. L'arresto del 37enne è stato convalidato e il processo disposto per la data del 30 settembre 2019. Nel contempo l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Rimini.