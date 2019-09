La giunta di Gemmano riduce del 32% la tariffa del trasporto scolastico

Attualità

Valconca

12:27 - 04 Settembre 2019

Trasporto pubblico Gemmano.

La Giunta Comunale di Gemmano ha deliberato la riduzione della tariffa per il trasporto scolastico del 32%. Il provvedimento si è reso possibile con la riorganizzazione del servizio ed il suo adeguamento alla domanda con l’utilizzo di mezzi ad essa dimensionati. La gestione è stata affidata attraverso un procedimento di evidenza pubblica ad Auser che fa parte del sistema associativo no profit. La tariffa passa da 220 a 150 euro annuali (32% in meno), mantenendo le agevolazioni tariffarie per coloro che possiedono i requisiti Isee. E’ previsto anche il rimborso alle famiglie che hanno già versato la quota annuale 2019/2020. “Si tratta di una operazione di cui andiamo orgogliosi – afferma soddisfatto il Sindaco Riziero Santi - perché rappresenta un virtuosismo della gestione amministrativa di un piccolo comune come Gemmano. Miglioriamo il servizio, ne riduciamo drasticamente i costi di gestione e distribuiamo i benefici direttamente agli utenti. Tre risultati in un colpo solo. Una grande cosa”.