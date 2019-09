L’estate non è ancora finita a Riccione Alba: ecco tutti gli eventi di settembre

Eventi

Riccione

| 11:43 - 04 Settembre 2019

Riccione Alba.

L'estate all'Alba non è ancora finita. Nonostante la stagione estiva stia volgendo al termine tante ed interessanti sono ancora le opportunità d’intrattenimento che l’Associazione ha messo in calendario sino alla metà di settembre, come sempre nella determinata intenzione di arricchire un quartiere di Riccione che sta riprendendo lustro. Oltre ai mercatini del sabato e del lunedì che continueranno sino al 15, quattro date interessanti segneranno un fine stagione che va a confermare il successo dell’intera estate; estate che per il secondo anno ha proposto appuntamenti mirati ma soprattutto fissi, tra concerti, spettacoli per bambini, performance e danze in quasi tutti i giorni della settimana. A partire dal venerdì 6 settembre, con il concerto dei Radio Kom Band e il loro speciale tributo a Vasco Rossi, per passare al sabato 7 settembre con il concerto di Crista e Slavi Bravissime Persone, realtà musicali dell’Indie-Rock di grande prestigio che oltre alle sonorità delle musiche gitane percorrono quelle dell’Elettronica sino a sfociare nel Pop. Lunedì 9 settembre, poi, dai giardini dell’Alba ci si sposterà al pattinaggio di Viale D’Annunzio, dove si svolgerà l’ultima delle quattro serate di Passi d’Estate, aggreganti momenti dedicati al ballo nei suoi molteplici stili; si chiuderà il sabato 14 settembre col Speciale MotoGP, quando saliranno sul palco i Karta Karbone con i loro pezzi Disco-Rock anni ’70-’80 da far scatenare il pubblico presente. Alla conclusione del secondo anno di lavoro dell’Associazione Alba il suo presidente Daniele Tomassini si dichiara soddisfatto dei risultati, il cui riscontro lo si ritrova anche nelle recensioni che i turisti una volta tornati a casa pubblicano sui vari social rispetto al loro soggiorno nelle svariate strutture ricettive della suddetta zona, e dove oltre che lodare la cucina di uno chef, una spiaggia ben curata o proposte commerciali accattivanti, si complimentano delle tante belle serate che proprio lì, regolarmente, hanno fatto loro trascorrere.