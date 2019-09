Miramare di Rimini, alla Cologna Bolognese concerto di Federico Mecozzi

Eventi

| 10:11 - 04 Settembre 2019

Sabato 7 settembre, alle ore 20, viale Principe di Piemonte, 64 a Rimini Miramare va in scena il concerto di Federico Mecozzi. L'evento fa parte del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese ed è a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso. Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista riminese da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi, per l'occasione presenta il suo primo album "Awakening", cioè "risveglio". L’album è composto da 11 tracce e contiene diverse collaborazioni. Una ribalta importante per un artista come Mecozzi abituato a calcare i palcoscenici internazionali, ma che mantiene solido il legame con la sua terra, come dimostra anche il video del singolo 'Birthday' girato tra Rimini, Pennabilli e Mondaino.