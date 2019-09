Rimini, la Juventus in visita al Garden: collaborazione prestigiosa per tutto il territorio Venerdì 6 settembre i responsabili della società bianconera alla Polisportiva per un incontro

Sport Rimini | 10:00 - 04 Settembre 2019 Juve al Garden. A una settimana dall'avvio ufficiale della prima stagione del calcio Garden targata Juventus, è in programma una visita tecnica dei responsabili della società campione d'Italia che saranno sui campi della Polisportiva riminese il prossimo 6 settembre Dopo la formalizzazione dell’accordo nello scorso mese di luglio ecco quindi il primo step dell'importante sinergia tra la più scudettata

società professionistica d'Italia, nonché campione in carica, e la Polisportiva Garden. Nelle scorse settimane i tecnici del Garden sono stati ospiti a Torino per apprendere le basi del Metodo Juventus, ora saranno i responsabili bianconeri a far visita al Garden per proseguire il lavoro appena iniziato, con l'obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus. La Scuola Calcio Garden è l’unica Scuola Calcio Juventus dell’Emilia Romagna e ha l’ambizione di diventare un centro di eccellenza e di riferimento sul territorio rispettando i parametri sportivi e valoriali della società bianconera. Un riconoscimento prestigioso per la scuola calcio che anche quest’anno sarà diretta da Valter Sapucci e potrà contare su uno staff di allenatori di primo livello oltre sulla consueta struttura dotata di quattro campi da calcetto e uno da calciotto tutti in erba sintetica di ultima generazione che saranno coperti durante la stagione invernale. “E’ solo l’inizio di una collaborazione che reputiamo prestigiosa per tutto il territorio riminese – commentano il Presidente della Polisportiva Garden, il Dottor Ermanno Pasini e il Direttore Tecnico della sezione calcio Valter Sapucci – finalmente si scende in campo e i nostri tecnici potranno apprendere al meglio e trasmettere ai ragazzi le metodologie che i responsabili Juventus insegneranno loro”. La Scuola Calcio ha iniziato la sua attività lo scorso 26 agosto con tutte le annate dal 2004 in su e per le prime settimane di settembre c’è la possibilità di effettuare le prove gratuite.