FOTO Furgone vola nella scarpata a Montefiore: donna estratta dalle lamiere

Cronaca

Montefiore Conca

| 19:03 - 03 Settembre 2019

Alle 11.40 di martedì 3 settembre si è verificato un incidente stradale a Montefiore Conca, in via Tavoleto. Un 60enne residente nel milanese, alla guida di un furgone Peugeot, è uscito fuori strada, per cause in corso d'accertamento: il mezzo si è ribaltato in una scarpata adiacente alla carreggiata stradale. Ferita la passeggera, una parente dell'uomo, che è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Rimini, intervenuti sul posto con Carabinieri, Polizia Municipale e personale del 118, che aveva allertato anche l'eliambulanza. Alla fine la donna è stata portata all'ospedale Infermi di Rimini con l'ambulanza.