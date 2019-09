Calcio, il portiere Michele Nardi è approdato al Chievo Verona: ritrova mister Marcolini

Sport

Rimini

| 17:43 - 03 Settembre 2019

Il portiere Michele Nardi.

Tra i movimenti dell'ultima giornata da segnalare il passaggio del portiere Michele Nardi classe 1986 al Chievo Verona. Il club veneto lo preleva a titolo definitivo dal Parma facendogli firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nardi sarà il vice del croato Adrian Semper, classe 1998 e ritroverà mister Michele Marcolini, mister del Santarcxangelo nella stagione 2016-2017. Nella scorsa stagione Nardi da gennaio ha giocato in prestito con il SudTirol in Serie C, collezionando 16 presenze.