Rimini: ciclista trovato a terra ferito, l'uomo è grave e non ricorda dinamica dell'incidente

Cronaca

Rimini

| 16:42 - 03 Settembre 2019

Ambulanza con automedica, foto di repertorio.

E' rimasto ferito in un incidente stradale un 45enne, in sella a una bicicletta, ed è stato soccorso al sottopassaggio di via Lagomaggio a Rimini. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, avvenuto alle 13.30 di martedì 3 settembre: i soccorritori hanno trovato l'uomo cosciente, ma confuso. Non è riuscito a ricordare come sia avvenuto l'incidente: se ci sia stato l'impatto con un altro mezzo o se sia caduto da solo. Il personale del 118 ha disposto il suo ricovero in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale.