Basket RBR, mercoledì parte la campagna abbonamenti

| 16:30 - 03 Settembre 2019

Mercoledì prima amichevole di RBR a Santarcangelo contro Senigallia.

La campagna abbonamenti di Rbr partirà ufficialmente mercoledì 4 settembre al Palasport Flaminio e proseguirà fino a domenica 13 ottobre 2019 compreso (seconda giornata casalinga). Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì anche dalle ore 18 alle ore 20. La tessera vale per 14 partite. Il 15 aprile per RBR-Cento (RBR DAY) non saranno validi abbonamenti e omaggi.

Mercoledì - al PalaAngels di Santarcangelo alle ore 18.20 Rbr effettuerà la prima amichevole stagionale contro la Pallacanestro Senigallia (Serie B, girone C), peraltro l'avversaria in occasione dell'esordio ufficiale al Flaminio di domenica 29 settembre.