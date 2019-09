Ladri in azione alla festa dell'unità: portano via piatti, affettatrice e carrelli

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:33 - 03 Settembre 2019

Carabinieri (foto di repertorio).

Ladri in azione alla festa dell'unità di Santarcangelo, nell'area Campana. Già alla vigilia, nella notte tra il 22 e il 23 agosto, ignoti malviventi avevano forzato i container, che però erano ancora vuoti. Nella notte tra il 2 e il 3 settembre i ladri sono tornati in azione, rubando un carrello, un'affettatrice, novanta piatti di ceramica da pizza e un piccolo carrellino elevatore. E' lo stesso segretario del pd di Santarcangelo, Mirko Rinaldi, a fare l'inventario del furto in una nota stampa. Gli organizzatori della Festa dell'Unità hanno presentato due denunce ai Carabinieri: la prima per il tentato furto, la seconda per quello riuscito.