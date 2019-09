Sport

Rimini

| 13:29 - 03 Settembre 2019

Il Rimini Calcio si presenta ai tifosi e alla città mercoledì 11 settembre.

Una serata per stare insieme, un’occasione

per far festa e gridare tutti in coro “Forza Rimini”.

Mercoledì 11 settembre al Coconuts, il nuovo Rimini si presenterà ufficialmente ai tifosi e alla città con l’iniziativa #cmettolafaccia. L’appuntamento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle ore 20.30 e a tutti gli intervenuti sarà offerto un buffet, con consumazione, messo a disposizione dal Coconuts.

Alla serata, che vedrà la presenza dei dirigenti, dello staff tecnico e dei giocatori al gran completo, sono invitati tutti i tifosi e gli appassionati. Per questioni organizzative è obbligatoria la prenotazione. Tutti coloro che intendono intervenire dovranno comunicare la propria presenza, entro e non oltre lunedì 9 settembre, al numero 3337619102 tramite sms o WhatsApp. Durante la serata saranno distribuiti gadget e magliette a ricordo dell’evento.