Turisti trovano stanze con materassi bucati e degrado: denunciano due alberghi

Attualità

Rimini

| 12:54 - 03 Settembre 2019

La camera con il materasso bucato.

Due alberghi della zona nord di Rimini, classificati come tre stelle, sono stati segnalati all'associazione albergatori e alla Polizia Municipale da alcuni turisti, che arrabbiati e increduli, una volta entrati nelle loro stanze hanno rilevato un livello di decoro inaccettabile. Lunedì la Poliza Municipale, distaccamento di Viserba, ha dato seguito alle segnalazioni operando un duplice controllo. Il primo albergo è stato sanzionato con 5300 euro e una segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta, in quanto sul web la struttura veniva presentata in maniera completamente diversa; il secondo con 3300 euro. Le strutture ricettive presentavano numerose violazioni in merito alle condizioni igienico sanitarie. Non solo: in una delle due strutture sono state ravvisate altre carenze, dalla cucina in condizioni non consone a due delle quattro sale comuni che, nonostante fossero pubblicizzate su tutti i portali di prenotazione, non erano fruibili. In particolare la sala con vasca idromassaggio "Iacuzzi", risultava chiusa con mobili accatastati al suo interno. Anche la palestra era stata adibita a camera da letto ad uso dei gestori.