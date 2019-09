Bimbo di soli due anni dimenticato sul treno dai genitori

Cronaca

Rimini

| 12:25 - 03 Settembre 2019

Treno alla stazione ferroviaria di Rimini.

Una coppia di genitori ha inconsapevolmente lasciato il figlio di due anni sul treno. Grazie all'intervento del capotreno e della polfer di Forlì, è stato poi ritrovato e riaffidato a mamma e papà. E' successo nella mattinata di ieri (lunedì 2 settembre) su un convoglio partito da Rimini e diretto a Bologna. Alla stazione di Rimini il marito si è allontanato per cercare posti liberi, mentre la madre con il figlio, credendo che l'uomo volesse prendere un altro treno, è scesa per chiedere aiuto per il bimbo che si trovava sul passeggino, proprio quando le porte del treno si sono chiuse ed è partito. A sua volta il padre, non vedendo i propri familiari e convinto che non fossero partiti da Rimini, è sceso a Cesena facendo proseguire il viaggio al piccolo da solo fino a Forlì, dove il bambino ha potuto riabbracciare i genitori