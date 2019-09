Riccione, ecco i contributi per i libri di testo delle scuole secondarie per l’anno scolastico 2019-20

Attualità

Riccione

| 11:43 - 03 Settembre 2019

Libri di testo.

La richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione Emilia-Romagna, dovrà essere presentata dal 16 settembre al 31 ottobre 2019 entro le ore 18.00 esclusivamente online, confermando l’utilizzo dell’applicativo disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it.



Il richiedente del modulo di domanda deve indicare se è il genitore/tutore/legale rappresentante dello studente. In alternativa la domanda può essere presentata in qualità di studente maggiorenne.



Per accedere alla compilazione della domanda occorre:



- una postazione collegata ad internet (pc, tablet o smartphone preferibilmente attraverso l’utilizzo del browser web gratuito: google chrome);



- disponibilità di un indirizzo e-mail;



- numero di cellulare con SIM attivata in Italia;



- codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda;



- attestazione ISEE 2019, in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o inferiore ad € 15.748,78 (nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia superiore a tale soglia, la compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico).



Da questo anno scolastico sono previste due fasce ISEE:

Fascia 1: ISEE fino a € 10.632,94

Fascia 2: ISEE da € 632,95 a € 15.748,78.



Qualora non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell’attestazione ISEE, la famiglia dello studente, esclusivamente dal 30 ottobre al 31 ottobre fino alle ore 18.00 , deve indicare il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva Unica rilasciato dal CAF.



La definizione degli importi del beneficiaro sarà effettutata in funzione delle effettive domande, e pertanto in esito alla valutazione dei dati degli aventi diritto, sulla base delle risorse regionali disponibili.



Le famiglie possono usufruire della collaborazione gratuita dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.er-go.it o http://scuola.regione.emilia-romagna.it/

Per gli studenti frequentanti istituti fuori dalla Regione Emilia-Romagna le famiglie si dovranno presentare dal 16 settembre al 31 ottobre 2019, con i documenti sopra indicati all’Ufficio Iscrizioni e Rette del Settore Servizi alla Persona – Via Flaminia, 41 – Riccione – Te. 0541/428830 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00.



Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: dirittostudioscuole@er-go.it .