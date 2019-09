Basket B donne, Rimini Happy Basket tessera le gemelle Duca

Sport

Rimini

| 09:32 - 03 Settembre 2019

Eleonora (a sinistra) e Noemi (a destra) Duca.

Rimini Happy Basket ha raggiunto un accordo con la società Libertas Basket Forlì per il prestito delle atlete Eleonora e Noemi Duca per la stagione sportiva 2019/2020. Eleonora e Noemi, nate a Rimini il 09/03/2001, sono reduci da un’annata che le ha viste impegnate in ben tre campionati: A2, U20 e U18.

"Il nostro obiettivo era quello di aggregare al gruppo atlete di interesse nazionale, in grado alzare il livello sia in U18, che in Serie B - spiega coach Pier Filippo Rossi -: le gemelle Duca sono due giocatrici di prospettiva, già importanti a livello fisico e di intensità. Hanno una struttura simile, ma Eleonora è più ala piccola, mentre Noemi ha un gioco più interno. Ci servivano ragazze con queste caratteristiche, perché la fisicità ci è sempre mancata e sappiamo che da questo punto di vista la Serie B è ben altra cosa rispetto alla C. Essere riusciti a portarle a Rimini è motivo di orgoglio e rappresenta una bella sfida da un punto di vista tecnico».

"Siamo qui per migliorare e puntare in alto soprattutto con l’U18 - spiega Eleonora -: conosciamo coach Rossi e crediamo possa dare un contributo importante all nostra crescita"

"A livello U18 - le fa eco Noemi - vogliamo cercare di raggiungere le Finali Nazionali; a livello senior credo che la Seria B sia il campionato giusto per migliorare".