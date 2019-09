Dopo il temporale scatta il divieto di balneazione: ecco dove

Attualità

Rimini

| 09:13 - 03 Settembre 2019

Le zone interessate dal divieto di balneazione.

Maltempo sul riminese, dopo la prima fase del peggioramento di lunedì pomeriggio, forti temporali hanno interessato il riminese nella notte e nelle prime ore di martedì. Come prevedibile, le copiose precipitazioni hanno generato scarichi a mare e di conseguenza il divieto di balneazione in corrispondenza degli sfioratori: Foce Marecchia nord e Sud, Rodella a Rivazzurra, Roncasso a Miramare a Rimini e Rio Asse a Riccione, Viale Fiume a Cattolica le zone in cui è vietato fare il bagno per le prossime 18 ore. QUI la grafica da Arpae.