Coriano: antenna di telefonia al Parco di via Bellini, scatta la protesta

| 08:56 - 03 Settembre 2019

La protesta davanti al Municipio di Coriano.

Sit-in di protesta degli abitanti di S. Andrea in Besanigo contro l'installazione a due metri dal parco di via Bellini di un' antenna della telefonia mobile 5G. Il presidio è avvenuto ieri mattina, lunedì 2 settembre, davanti al municipio. L’associazione Ambiente & Salute fa sapere che sostiene e partecipa a “questa resistenza pacifica e chiede alla sindaca Domenica Spinelli di recarsi in assemblea pubblica per spiegare cosa sta succedendo, quali rischi per la salute porterà questa antenna e cosa sta facendo il comune per tutelarla”.

Le richieste di autorizzazione da parte della società di Wind Tre per l’installazione di due antenne in zona, erano arrivate tempo fa. Il comune aveva consultato Ausl, Arpae e ricevuto tutte le autorizzazioni. Tuttavia la società ha stipulato contratti con privati e l’Amministrazione può muoversi solo per garantire la tutela della salute. Purtroppo le antenne sono necessarie in quella zona per garantire la copertura di un servizio pubblico. Dopo quello di lunedì, ci sarà un altro incontro con i cittadini.

”L’amministrazione – afferma Domenica Spinelli sindaco di Coriano - resta a disposizione per incontrare i cittadini di Coriano per dare le informazioni reali e confrontarsi sul percorso intrapreso in questa ed in analoghe situazioni. Continuare a basarsi su notizie grossolanamente raccolte non favorisce la soluzione delle problematiche”