Due bimbi riminesi feriti nello schianto fra due auto, in ospedale anche i nonni

Cronaca

Rimini

| 07:23 - 03 Settembre 2019

Elisoccorso, foto di repertorio.

Brutto incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì, intorno alle 11.40, tra Lucignano e Monte San Savino in provincia di Arezzo. Due le auto coinvolte, all'interno di un mezzo c’era una coppia di nonni con due nipotini di 4 e 7 anni, residenti a Rimini. Entrambi sono stati portati da Pegaso all'ospedale Meyer di Firenze in codice rosso. Il bimbo di 7 anni ha riportato un trauma cranico e traumi al collo e alla spalla; l'altro, di 4 anni, un trauma addominale. Gli adulti sono stati portati al pronto soccorso con un codice giallo per vari traumi, uno dei due nonni è stato portato al policlinico di Siena, mentre l’altro all’ospedale di Careggi, a Firenze. Il conducente dell’auto contro cui hanno impattato i quattro romagnoli, una ragazza di 20 anni, è stata invece portata, sempre in codice giallo, all’ospedale di Nottola. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, intervenuti con due mezzi.