Rimini Calcio, scambio con la Viterbese: arriva il difensore Messina, via l'under Urso

Rimini

| 23:31 - 02 Settembre 2019

Il difensore Boccaccini con la maglia del Carpi (foto Carpi calcio).



Il Rimini ha chiuso il suo mercato con la risoluzione contrattuale del rapporto con il portiere, classe ’97, Giacomo Nava. Scambio col Messina: ceduto alla Viterbese il centrocampista under (1999) Oliver Urso, arrivato in estate, mentre arriva in Romagna il difensore Michele Messina, classe ’96. Crescuito nell'Atalanta, ha militato per due stagioni nel Parma (vinto il campionato di serie D) con 23 e 7 presenze, quindi Pro Piacenza (20), Viterbese e Triestina (7 presenze complessivamente).

Tesserato il centrocampista classe ’99 Mattia Cozzari, che da tempo si allena coi biancorossi. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con la Primavera rossoblù nel triennio 2015-18 ha collezionato 58 gettoni di presenza e realizzato 5 centri. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Reggio Audace, in Serie D, mettendo a referto 22 presenze e andando in rete in una occasione.