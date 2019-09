Rimini Calcio, a sorpresa Matteo Boccaccini va al Carpi

Sport

Rimini

| 20:51 - 02 Settembre 2019

Boccaccini durante la firma con il Rimini: ma dopo poche settimane ha lasciato il biancorosso.

Matteo Boccaccini, difensore classe '93, lascia il Rimini e approda al Carpi. Lo ha annunciato la società emiliana in una nota: Boccaccini ha firmato un contratto di un anno. In estate si era trasferito dal Ravenna al Rimini, ma la sua avventura in biancorosso è durata solo due partite di campionato. Con la Feralpisalò gli è stato preferito Scappi: probabilmente Cioffi valuta anche il lancio del giovane Oliana come titolare. Nel caso, come terzino destro della difesa a tre, può anche essere impiegato Finizio.