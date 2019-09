Calcio, venerdì la festa del Gabicce Gradara: sfilata in piazza e presentazione di tutte le squadre

Sport

Gabicce Mare

| 15:46 - 02 Settembre 2019

Un'immagine della sfilata della scorsa stagione.

Presentazione ufficiale del Gabicce Gradara nel nuovo piazzale del municipio. L’appuntamento è per venerdì 6 settembre alle ore 20,30. Tutte le squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, partendo da Giardini Unità d’Italia sfileranno in divisa per le vie del centro e poi saranno presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici. Una vetrina prestigiosa per i ragazzi del club. Verranno illustrati i progetti della società, in particolare la fresca partnership col Parma Calcio per quanto riguarda il settore giovanile.

Saranno presenti i sindaci di Gabicce e di Gradara, rispettivamente Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi, gli assessori allo sport dei due comuni Thomas Tenti e Roberto Reggiani, il presidente del Coni provinciale Alberto Paccapelo oltre al presidente del comitato regionale delle Marche della LND Paolo Cellini. Sarà proprio lui a consegnare nelle mani del capitano Alberto Sabattini la Coppa Disciplina relativa alla scorsa stagione, un premio prestigioso per il club presieduto da Gianluca Marsili. La serata sarà condotta da Valentina Violini e Daniele Manuelli di Telerimini.