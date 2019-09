Un pranzo a sostegno della casa delle associazioni di Rimini, ospite il cantante Aleandro Baldi

Attualità

Rimini

| 15:25 - 02 Settembre 2019

L'inaugurazione di casa Bracconi con il videsindaco di Rimini Gloria Lisi.

C’è un luogo in via Covignano a Rimini dedicato a tutti: è la Casa delle Associazioni G. Bracconi, uno spazio aperto che merita di essere conosciuto. Ecco perché le organizzazioni di volontariato, che qui hanno sede, invitano al pranzo “La Casa di tutti”, un momento conviviale per stare insieme e conoscere cosa fanno i volontari della nostra città, ma anche per raccogliere fondi utili alla gestione di questo luogo.



L’appuntamento è sabato 7 settembre, dalle 13, nel giardino dell’Istituto Marvelli (via Covignano 238, fronte) dove, al IV piano, si trova la Casa delle Associazioni riminese (in caso di maltempo l’evento si terrà nella tensostruttura del parco Pertini – ingresso via Piero della Francesca, zona Ghetto Turco).



Ad allietare l’evento Aleandro Baldi che, con le sue canzoni, ha saputo commuovere la giuria e il pubblico di Sanremo, aggiudicandosi il primo posto nel 1994. Tante le associazioni presenti, un modo anche per avvicinarsi al mondo del volontariato ascoltando, tra una pietanza e l’altra, le storie di chi si impegna nel nostro territorio per dare una mano a persone in situazione di disagio o per salvaguardare l’ambiente.



INFORMAZIONI. Menu a base di pesce con, in alternativa per i più piccoli, pasta al pomodoro, hamburger e patatine (per il pasto 18 euro - bambini sotto i 10 anni gratuito). Per aderire basta compilare il modulo online “La Casa di tutti” cliccabile dalla home page del sito di Volontarimini (www.volontarimini.it). Per questioni organizzative si chiede una conferma entro mercoledì 4 settembre. Per informazioni: casaassociazioni@volontarimini.it – tel. +39 329 9038088 - +39 334 1135404.