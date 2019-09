Sei daspo per facchini abusivi e pr molesti, sorpresi nelle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione

Cronaca

Rimini

| 14:36 - 02 Settembre 2019

Stazione ferroviaria di Rimini.

Nell'ultimo weekend di agosto la Polizia Ferroviaria dell'Emilia Romagna ha controllato 1200 persone, tre quelle arrestate e sei quelle denunciate per diversi reati. I controlli sono stati intensificati in questo ultimo mese d'estate con l'impiego di 250 operatori, anche in abiti civili, e di 130 pattuglie. Intensa l'attività dei presidi della Polfer a Rimini e Riccione, un'attività mirata non solo alla prevenzione dei reati, ma anche al contrasto dei facchini e dei tassisti abusivi, oppure, nel caso di Riccione, di evitare fenomeni di volantinaggio molesto da parte dei pr delle discoteche. Nel complesso sei persone sono state sanzionate con un daspo urbano.