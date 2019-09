La scrittrice santarcangiolese Rina Macrelli compie 90 anni, gli auguri del sindaco

Attualità

| 13:49 - 02 Settembre 2019

Il sindaco Parma e l'assessore Fussi in visita a Rina Macrelli.

Nata a Santarcangelo il 2 settembre 1929, Rina Macrelli compie oggi 90 anni. Per augurarle buon compleanno, il sindaco Alice Parma le ha fatto visita insieme al vicesindaco e assessore alla Cultura, Pamela Fussi. Nell’occasione, le due amministratrici hanno illustrato il programma di iniziative che si svolgeranno tra novembre e dicembre per rendere omaggio alla scrittrice, sceneggiatrice e intellettuale santarcangiolese per i suoi 90 anni.

In dettaglio, sabato 23 novembre presso la biblioteca Baldini si svolgerà una tavola rotonda dedicata a Rina Macrelli, con gli interventi di Gianfranco Miro Gori, Pier Silverio Pozzi, Manuela Ricci, Tiziana Mattioli e Roberta Ferraresi: l’incontro esplorerà i molteplici ambiti di attività di Rina Macrelli, dal cinema alla televisione, dalla “questione femminile” alla poesia fino al teatro.

Sabato 7 dicembre al Supercinema, invece, è in programma la lettura scenica di “E sburoun” – versione dialettale del “Miles gloriosus” di Plauto, realizzata da Rina Macrelli – nella riduzione curata da Gianfranco Miro Gori.

Oltre a queste iniziative – più altre in corso di definizione a cura di Amministrazione comunale, Fondazione Culture Santarcangelo e biblioteca Baldini, in collaborazione con associazione Dogville – gli istituti culturali sono al lavoro con Rina Macrelli e i suoi familiari per definire il trasferimento al Comune del suo archivio personale, che andrebbe ad arricchire significativamente il futuro Archivio della poesia e del Novecento santarcangiolese presso la ex biblioteca di via Cavallotti.